Кадры новых пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС. ВИДЕО

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пожар

В сети появились кадры новых возгораний в Зоне отчуждения ЧАЭС, которые возникли 16 апреля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Руслан Горовой.

Он отметил: "Это сегодня в Зоне отчуждения. Возгорание разбросаны далеко. Плюс ветер. Пожарные огонь прибили, но гарантий никаких. К утру ветер скорее всего разгонит снова, а значит пацанам опять за работу. Плюс горит на Житомирщине".

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Пожары в зоне ЧАЭС
пожар Зона отчуждения
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Топ комментарии
+10 нетоварищ
Зелю туда. Пусть пацанов морально поддержит , сыграет им что - нибудь.
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17.04.2020 00:00
+6 Микола Двбень
просто надо перестать дышать
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17.04.2020 00:05
+5 cloud2009 26ea8082
Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 3905
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17.04.2020 00:38
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