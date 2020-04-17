Без стран-партнеров соглашения с Ираном по делу о гибели самолета МАУ не будет, - глава МИД Кулеба

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На переговорах с Ираном в деле о гибели самолета авиакомпании МАУ Украина будет действовать скоординировано с другими странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Руководитель МИД прокомментировал сообщение, что Украина может обсуждать с Ираном меморандум о выплате компенсаций и предоставлении доступа к бортовым самописцам в обмен на отказ родственников погибших от исков.

"Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании - всех стран, чьи граждане погибли 8 января. Только вчера мы все впятером снова разговаривали на телефонной конференции, координировали наши дальнейшие шаги.

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Цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за гибель самолета согласно нормам международного права ... Никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать нескоординированно с другими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Ранее СМИ сообщили, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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