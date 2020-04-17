Средний возраст умерших от COVID-19 в Польше - 73 года

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В Польше от коронавирус умирают чаще мужчины (57,9%), чем женщины (42,1%), а средний возраст умерших от COVID-19 составляет 72,9 года.

Об этом сообщает Главная санитарная инспекция Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Средний возраст умершего в Польше от COVID-19 в Польше составляет 72,9 года ... Самому молодому умершему было 32 года, самому старшему - 98 лет", - говорится в сообщении.

Больше всего умерших в Польше у возрастных группах 70-79 лет (33%) и 80-89 лет (29,5%), меньше всего - в группах 30-39 лет (2,7%) и 40-49 лет (4,6%).

По последней информации Минздрава Польши, количество зараженных в коронавируса в стране выросла до 7 582 человек, из которых 286 человек умерли.

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Всего в Польше проведено уже более 156 тыс. тестов, из которых за последние сутки - более 8 тыс.

В польских больницах сейчас находится около 2,5 тыс. человек, зараженных коронавируса, почти 146 тыс. - на карантине, более 28 тыс. - под эпидемиологическим надзором. Количество тех, кто поборол коронавирус в Польше составляет 668 человек.

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