Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В Херсоне правоохранители разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению оружия для продажи. Нелегальный бизнес организовал представитель местной частной охранной структуры. К противоправной деятельности он привлек жителя областного центра, который переоборудовал собственное жилье в цех по переработке стартовых пистолетов в их боевые образцы.
Комплектующие для стрелкового оружия фигуранты заказывали за границей и получали товар через сервисы международной почтовой связи. В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи 5 приведенных в боевое состояние пистолетов.
Во время обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли еще 3 переработаных образца огнестрельного оружия и оборудование для "модернизации".
Решается вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
ну токаря я понял)))
бабки нужно...
но какой дыбил брал этот шлак????
я еще понял бы пм с 'бородой'
там с металлом все ок
но этож просто фольга силуминовая...
это филиал оборонпрома зебилоидов???
не?
бо очень похоже...