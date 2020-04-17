Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины блокировала в Херсонской области незаконную реализацию огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Херсоне правоохранители разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению оружия для продажи. Нелегальный бизнес организовал представитель местной частной охранной структуры. К противоправной деятельности он привлек жителя областного центра, который переоборудовал собственное жилье в цех по переработке стартовых пистолетов в их боевые образцы.

Комплектующие для стрелкового оружия фигуранты заказывали за границей и получали товар через сервисы международной почтовой связи. В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи 5 приведенных в боевое состояние пистолетов.

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Во время обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли еще 3 переработаных образца огнестрельного оружия и оборудование для "модернизации".





Решается вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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