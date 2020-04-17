Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины блокировала в Херсонской области незаконную реализацию огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ 01

В Херсоне правоохранители разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению оружия для продажи. Нелегальный бизнес организовал представитель местной частной охранной структуры. К противоправной деятельности он привлек жителя областного центра, который переоборудовал собственное жилье в цех по переработке стартовых пистолетов в их боевые образцы.

Комплектующие для стрелкового оружия фигуранты заказывали за границей и получали товар через сервисы международной почтовой связи. В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи 5 приведенных в боевое состояние пистолетов.

Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ 02

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Во время обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли еще 3 переработаных образца огнестрельного оружия и оборудование для "модернизации".

Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ 03
Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ 04

Решается вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Силовики
оружие правоохранительные органы СБУ Херсонщина
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Топ комментарии
+2 Eugene Homenko
Діда направити радником в "Укроборонпром" від нього там буде толку дільше ніж від пуштуна Наєма. Людина з руками і головою.
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17.04.2020 02:04
+1 NonCFist
Целых 4 наждака. Психи, что ли...
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17.04.2020 02:38
+1 Гарис
не
ну токаря я понял)))
бабки нужно...
но какой дыбил брал этот шлак????
я еще понял бы пм с 'бородой'
там с металлом все ок
но этож просто фольга силуминовая...
это филиал оборонпрома зебилоидов???
не?
бо очень похоже...
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17.04.2020 02:46
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