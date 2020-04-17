Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir

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По состоянию на утро 17 апреля, Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 157.

В частности, в находящемся на первом месте Чиангмае (Таиланд) индекс составляет 160. На третьем месте китайский город Чэнду. Индекс загрязнения воздуха там составляет 155.

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Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.