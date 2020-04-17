Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir

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Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir

По состоянию на утро 17 апреля, Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 157. 

В частности, в находящемся на первом месте Чиангмае (Таиланд) индекс составляет 160. На третьем месте китайский город Чэнду. Индекс загрязнения воздуха там составляет 155.

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Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir 01

Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Пожары в зоне ЧАЭС
воздух Киев пожар Зона отчуждения
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Топ комментарии
+8 Люцифер
Саме смердюче місто Кривій Ріг. Забруднив всю Україну.
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17.04.2020 07:26
+6 Lvbnhj
Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом - Цензор.НЕТ 1182 Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом - Цензор.НЕТ 6326
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17.04.2020 07:24
+2 cloud2009 26ea8082
доброго ранку..
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?
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17.04.2020 07:32
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