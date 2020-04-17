Количество жертв коронавируса в мире превысило 144,2 тыс., инфицированных уже почти 2,16 млн.. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 17 апреля во всем мире зарегистрировали 2 158 250 (вчера - 2 064 115) случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений по прежнему США - там число заболевших достигло 671 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 144 243 (вчера - 137 020) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 33 284, заболевших - 671 331, протестировано - 3 401 064.

Испания сообщает о 184 948 инфицированных. Из них 19 315 человек умерли.

В Италии за все время заболели 168 941 человек. В то же время умерли 22 170.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

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Так, во Франции умерли 17 941 человек, в Великобритании – 13 759, в Иране – 4 869, Бельгии - 4 857, в Германии - 4 052, в Нидерландах – 3 327, в Турции - 1 643, в Швейцарии - 1 281.

В РФ число зараженных достигло 27 938 человек, умерли - 232; в Беларуси - 4 204, умерли - 40; в Польше - 7 918, умерли - 314; в Молдове - 2 154, умерли - 54; в Венгрии - 1 652, умерли - 142; в Румынии - 7 707, умерли - 392; в Словакии - 977, умерли - 8.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели.