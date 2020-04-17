Грузия из-за коронавируса запретила передвижение на легковых автомобилях

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грузия

В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте.

Об этом сообщил в четверг на брифинге советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В стране увеличивается случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции", - сказал Чиковани.

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Он также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.

По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 340 случаев заражения людей коронавирусом.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+14 cloud2009 26ea8082
Грузия из-за коронавируса запретила передвижение на легковых автомобилях - Цензор.НЕТ 1275 у генацвалей крыша поехала....

до такого дурдома даже наши не додумались...
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17.04.2020 09:00
+12 Борменталь Незабаром
британские учённые, во время рассшифровки генома вируса обнаружили таинственную скрижаль, выбитую внутри, на ней было написано:
- убий всех, кто ездит на своих машинах
- не убий тех, кто дистрибутор или грузовик
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17.04.2020 09:13
+7 Анаболий Метаныч
Был о грузинах лучшего мнения...Чем больше раскручивается маховик истерии, тем больше сомнений разных.
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17.04.2020 09:09
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