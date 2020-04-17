Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко. ВИДЕО

3374 43

Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходит. - Ред.) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir

Он отметил, что в настоящее время работают более тысячи пожарных. Также задействовано около 150 автомобилей, авиация.

"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы.

Пожары в зоне ЧАЭС
воздух загрязнение Киев Кличко пожар радиация Чернобыль Зона отчуждения
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6 Юрий Рыжков
Так вроде сообщили, что и воздуха в Киеве уже нет...)
показать весь комментарий
17.04.2020 09:17
+6 Vitaliy Paljasniy
Коля .... там прогрессирующее хроническое сотрясение мозга....Медицине не подвластны такие случаи
показать весь комментарий
17.04.2020 09:28
+5 Поедатель Зябликов
"задымление происходило в результате дыма" (с) что тут сказать... кандидат наук, ёксель-моксель... Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 2915
показать весь комментарий
17.04.2020 09:11
Смотреть комментарии