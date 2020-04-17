Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко. ВИДЕО

3374

Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходит. - Ред.) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir

Он отметил, что в настоящее время работают более тысячи пожарных. Также задействовано около 150 автомобилей, авиация.

"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы.