Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, но не открывайте окна и оставайтесь дома, - Кличко. ВИДЕО

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Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходит. - Ред.) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении.

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Он отметил, что в настоящее время работают более тысячи пожарных. Также задействовано около 150 автомобилей, авиация.

"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы.

"Друзья , рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон.

- На сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в Чернобыльской зоне, полностью потушили
- На участках, где есть тление, продолжают работать пожарно-спасательные бригады
- Специалисты мониторят ситуацию. Авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги
- Радиационный фон в Зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов

По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в Зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.

Поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!" - заявил позже Кличко.

Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, но не открывайте окна и оставайтесь дома, - Кличко 01
Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, но не открывайте окна и оставайтесь дома, - Кличко 02

Пожары в зоне ЧАЭС
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Топ комментарии
+9 Яр Холодний
Замість того, щоб "гавкать", чіпляючись до "обмовок", які є у кожного в усній мові, варто оцінить, що саме Кличко розпорядився вчора піднять по тривозі та вивести на вулиці поливно-мийну техніку - чи були ознаки радіації, невідомо, однак, хоч присадили зволоженням пил на дорогах... От і вся "зрада"...А "Блазень", пишуть, взагалі втік з Києва, навіть не "пискнувши" щось...
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17.04.2020 09:21
+8 Поедатель Зябликов
"задымление происходило в результате дыма" (с) что тут сказать... кандидат наук, ёксель-моксель... Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 2915
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17.04.2020 09:11
+8 Alexey G
Гамма-фон,альфа,бета-загрязнения,аэрозоли - цифры в студию. Есть санитарные нормы, а такого, чтобы было 0 вообще не бывает.
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17.04.2020 09:21
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