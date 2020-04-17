Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, но не открывайте окна и оставайтесь дома, - Кличко. ВИДЕО

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Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходит. - Ред.) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении.

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Он отметил, что в настоящее время работают более тысячи пожарных. Также задействовано около 150 автомобилей, авиация.

"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы.

"Друзья , рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон.

- На сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в Чернобыльской зоне, полностью потушили

- На участках, где есть тление, продолжают работать пожарно-спасательные бригады

- Специалисты мониторят ситуацию. Авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги

- Радиационный фон в Зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов

По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в Зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.

Поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!" - заявил позже Кличко.



