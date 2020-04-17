Дубинский рассказал, почему ОПЗЖ проголосовала за изменения в регламент Рады: "Поворозник - человек Левочкина"

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Часть нардепов ОПЗЖ за изменения в регламент Рады, потому что первый замглавы КГГА Поворозник, по словам нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, это "человек Левочкина".

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Почему часть ОПЗЖ в лице депутатов Левочкина проголосовала за антиконституционные узурпаторские изменения в регламент? Потому что задержанный так удачно в канун голосования на взятке СБУ-шниками первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник - человек Левочкина", - говорится в сообщении.

По его словам, "свобода Поворозника = голоса Левочкина = возможность дальше обилечивать застройщиков в столице".

Напомним, вчера Рада приняла законопроект об изменениях в Регламент.

Документ предусматривает, что в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, более 500 поправок, в парламенте может быть применена специальная процедура рассмотрения. Для запуска соответствующей процедуры народные депутаты должны собрать 150 подписей, а дальше - поддержать ее 226 голосами. Далее в течение двух дней после применения процедуры все фракции должны подать от себя по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный депутат может подать одну правку.

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