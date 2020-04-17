США увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом

1338

Соединенные Штаты Америки увеличили гуманитарную помощь Украине из заявленных на прошлой неделе $1,2 млн до $9,1 млн для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщило в посольство Украины в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты расширили помощь Украине до $9,1 млн в противодействии пандемии COVID-19. Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)", - отметили в диппредставительстве.

При этом уточняется, что американская помощь будет направлена, главным образом, на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью, - Трамп