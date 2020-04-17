На утро 17 апреля зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели, - Минздрав

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В Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 296 случаев;

Волынская область - 122 случая;

Днепропетровская область - 89 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 177 случаев;

Закарпатская область - 150 случаев;

Запорожская область - 118 случаев;

Ивано-Франковская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 218 случаев;

г. Киев - 705 случаев;

Киевская область - 253 случая;

Львовская область - 203 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 93 случая;

Полтавская область - 41 случай;

Ривненская область - 240 случаев;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 353 случая;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 51 случай;

Хмельницкая область - 38 случаев;

Черновицкая область - 759 случаев;

Черкасская область - 137 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

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