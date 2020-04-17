В Житомире ввели запрет на посещение храмов на Пасху

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.
Запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения.
Священнослужителям рекомендуется обратиться к своим прихожанам с призывом оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и воспользоваться просмотром трансляции богослужений.
Контроль за соблюдением ограничений будет осуществляться муниципальной инспекцией горсовета. В частности, будет обеспечено круглосуточное дежурство на территории города.
Решение принято в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории громады
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