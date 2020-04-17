Граждан Украины на круизных лайнерах у побережья США готовят к эвакуации, - посольство

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Судовладельцы круизных лайнеров, которые находятся у побережья США, получают необходимые разрешения для эвакуации граждан Украины домой, которые до сих пор остаются на этих судах в период пандемии.

Об этом говорится в комментарии посольства Украины в США, передает Цензор.НЕТ

"Сейчас продолжается совместная работа с рядом ведущих компаний-судовладельцев для возвращения украинцев-членов экипажей, находящихся на круизных-лайнерах", - отметили в дипломатическом представительстве.

При этом уточняется, что речь идет о лайнере Grand Princess компании Carnival, Celebrity Reflection, а также отдельные судна компании MSC Cruises, Equinox и Royal Caribbean.

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"Важно понимать, что судовладельцы должны получить разрешения от Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), который разработал отдельные требования для проведения эвакуации членов экипажей судов", - отметили в украинском посольстве.

Как только судовладельцы получат все необходимые разрешения, они сразу сообщат украинских граждан на лайнерах о пути возвращения домой, подчеркивается в сообщении.

"В настоящее время посольство остается на связи с представителями-судовладельцами и отслеживает условия пребывания и соблюдения прав украинских граждан, которые остаются на этих круизных лайнерах", - отметили в украинской дипмиссии.

В посольстве Украины в Вашингтоне также заверили, что взаимодействуют по этому вопросу с Государственным департаментом США.