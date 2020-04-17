В Украине возник дефицит донорской крови: запасы снизились в 2-4 раза, - Степанов

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Министерство здравоохранения Украины обратилось к главам областных государственных администраций с просьбой популяризировать донорство крови в Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, министерство призвало обеспечить в пунктах сдачи минимальный контакт доноров, а также их транспортировку.

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"В Украине сложилась негативная ситуация с запасами донорской крови – они снизились в два-четыре раза, если смотреть по всей стране. Из-за дефицита в зоне риска все наши граждане, нуждающиеся в ургентном хирургическом вмешательстве. Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому обратились к председателям облгосадминистраций с просьбой обеспечить прием спецучреждениями переливания крови доноров с минимальным контактом между собой. Также организовать транспортировку доноров и максимальную информационную поддержку относительно популяризации донорства крови в Украине",- сказал Степанов.