ВВП Китая рекордно обрушился из-за коронавируса - на 6,8%

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ВВП Китая рекордно обрушился из-за коронавируса - на 6,8%

ВВП Китая в первом квартале 2020 года обрушился на 6,8% из-за пандемии коронавируса. Это первое снижение китайской экономики с начала публикации квартальных данных о ВВП (с 1992 г.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в январе-марте китайская экономика сократилась на 6,8% по сравнению с годом ранее.

Исторический спад второй по величине экономики в мире произошел после усилий по сдерживанию коронавируса, который впервые появился в Китае в конце 2019 года.

Кроме того, объем промпроизводства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-феврале. Также производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце уменьшилось на 1,8% после падения на 15,7% в январе-феврале, а темпы сокращения розничных продаж в КНР в марте замедлились до 15,8%.

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Топ комментарии
+3 Dima30
Незабаром тільки збільшать експансію.Втрати вони надолужать,саме зараз коли ринки впали вони за безцінь скуповують підприємства які володіють технологіями та патентами на розробки.
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17.04.2020 11:00
+2 Меркава
Гейтс, ты?
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17.04.2020 11:23
+1 nightly hawks
Коронакриза й карантин залишили без заробітку дрібні фермерські господарства в Україні. Відео https://4channel.com.ua/oronakryza-j-karantyn-zalyshyly-bez-zarobitku-dribni-fermerski-hospodarstva/
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17.04.2020 11:19
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