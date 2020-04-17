При появлении соответствующих симптомов тест на коронавирус делается бесплатно, - Степанов

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В больницах тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции является бесплатным.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Для тестирования на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции берут мазок из носа.

"Есть четкий алгоритм, когда делается тест на коронавирус.При появлении соответствующих симптомов (сухой кашель, повышение температуры, затруднение дыхания) система здравоохранения сделает вам тест бесплатно" , - отметил Максим Степанов.

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Министр уточнил, что любое злоупотребление по этому поводу будет наказываться.

"Если с вами случится подобная ситуация, прошу обращаться на горячую линию МОЗ - мы разберемся в каждом конкретном случае" , - сказал глава министерства.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что аптеки могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной болезни.

Также тесты на коронавирус сейчас делают в частных клиниках.