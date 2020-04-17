Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ с начала марта, их количество постоянно увеличивается, - Степанов

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов", - рассказал Степанов.
По его словам, их количество постоянно увеличивается.
"На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ", - подчеркнул он.
не с вирусом мы боремся - не знаем мы его, а врачики молчат,
а с осложнениями и то по людски справиться не умеем - на сегогдня такой от прогнозец.