Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ с начала марта, их количество постоянно увеличивается, - Степанов

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Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов", - рассказал Степанов.

По его словам, их количество постоянно увеличивается.

"На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ", - подчеркнул он.

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