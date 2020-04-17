Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ с начала марта, их количество постоянно увеличивается, - Степанов

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ивл

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов", - рассказал Степанов.

По его словам, их количество постоянно увеличивается.

"На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ", - подчеркнул он.

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Коронавирус и карантин
карантин Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Эдуард Силенко
Ще якби хтось вмів ними користуватися.... Кажуть смертність чомусь більша там де саме є ці апарати ШВЛ.
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17.04.2020 11:23
+1 три - пятнадцать
20% с ИВЛ слазят - 80% не жильцы и ето почти шо приговор...
не с вирусом мы боремся - не знаем мы его, а врачики молчат,
а с осложнениями и то по людски справиться не умеем - на сегогдня такой от прогнозец.
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17.04.2020 11:12
+1 RustIck
Есть сведения, что эти аппараты при атипичной пневмонии, вызванной короновирусом не просто бесполезны, но и опасны для жизни (часто вместо помощи загоняют пациентов в гроб)!
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17.04.2020 11:22
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