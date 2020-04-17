Подозреваемый в убийстве 25-летней девушки в Кривом Роге выпрыгнул с 8 этажа, когда "Корд" пошел на штурм его квартиры, - замглавы МВД Геращенко

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Вчера в Кривом Роге мужчина расстрелял из охотничьего ружья молодую пару.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Девушка, 25 лет, погибла на месте. Ее 26-летний парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации. Благодаря чётким и слаженным действиям полиции, анализу видео камер системы "Безопасный город", подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки. Им оказался гражданин Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения. В момент когда подразделение спецназа полиции "Корд" пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм", - рассказал замминистра.

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По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала - ревность.