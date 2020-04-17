Филатов и Корбан купили для Днепра лабораторию для проведения ПЦР-тестов

2370

Исследование на коронавирус на ней смогут проходить около ста человек в сутки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, я и Геннадий Корбан, передаем в областной лабораторный центр новейшую американскую лабораторию ПЦР-тестов, купленную за личные деньги. Достоверное исследование на коронавирус смогут проходить ещё около ста человек в сутки", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов

"В городе запустили четыре мобильные бригады по забору анализов на COVID-19. При необходимости их количество будет увеличено. Доктора оснащены всеми средствами защиты и объезжают потенциально заражённых по специальному алгоритму, утверждённому горздравом. Если у вас есть подозрение, то звоните семейному врачу! Тот примет решение и перенаправит информацию дальше", - резюмировал Филатов.