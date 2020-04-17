Эстонские спецслужбы в своем ежегодном отчете вспомнили Россию более полутора сотни раз

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Российскую Федерацию упомянуто в ежегодном отчете эстонских спецслужб более полутора сотни раз. С 20 осужденных в 2019 году предателей и шпионов - все работали на РФ.

На это обратила внимание координатор "медийной инициативы за права человека" Мария Томак, ссылаясь на отчет эстонских спецслужб, передает Цензор.НЕТ.

"Ежегодный отчет эстонских спецслужб. Россию в документе упомянуто более полутора сотни раз, прежде всего в разделах о защите конституционного порядка и контрразведке. С 20 осужденных в 2019-м предателей и шпионов - все работали на РФ (ГРУ, ФСБ, СВР). Есть рост активности Китая, но приговоры пока только по РФ", - написала Томак.

Также она добавила, что в Эстонии именно спецслужбы занимаются превенцией и расследованием нарушение международных санкций, что является уголовным преступлением.

"В частности, санкций в отношении Крыма. Оккупация и аннексия Крыма, как здесь сказано, показала истинную причину российской "политики соотечественников", что для Эстонии, конечно, очень актуально. Кстати, что под отдельным заголовком упомянуто русскую историческую пропаганду как угрозу нацбезопасности. В общем, очень интересный отчет, написанный человеческим языком. Эстонцы декларируют открытость спецслужб - в определенных пределах, конечно, но подобные отчеты публикуются с конца 90-х ежегодно", - написала правозащитница.

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