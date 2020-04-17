"Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера", с участием Зеленского, обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова

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Сегодня, 17 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским о том, чего ожидать украинцам уже в ближайшем будущем в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, какие меры планируются в Украине на Пасху, и будет ли украинская власть продолжать карантин. Что будет с экономикой страны? На какую поддержку могут рассчитывать бизнес и люди, оставшиеся без работы?

Также будут говорить о том, как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион, кто был его куратором и какие планы он должен был реализовать на территории Украины.

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Гостями выпуска станут Владимир Зеленский, Президент Украины; Виталий Кличко, мэр Киева; Андрей Садовый, мэр Львова; Вадим Бойченко, мэр Мариуполя; Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005); Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007); Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015); Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина" и представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви.