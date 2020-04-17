В Киевской духовной академии УПЦ МП 19 человек заболели COVID-19

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академия,духовная

16 студентов и 3 преподавателя Киевской духовной академии УПЦ МП заразились коронавирусом. Все они находятся на самоизоляции в общежитии академии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает духовная академия, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля около 21:00 Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что письменное подтверждение этой информации ожидается сегодня, 17 апреля.

Все эти 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей многие заразились коронавирусом в храмах, - Минздрав

В Киевской духовной академии УПЦ МП 19 человек заболели COVID-19 01

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+13 Валерій Atman
в Бога таки є справедливе відчуття гумору! Хто більше кричав що ніякого вірусу не має.. по їх версії корона вірус є покарання за гомосексуалізм, і так всі братія ))) То вони що всі там жарять один одного?!
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17.04.2020 11:51
+10 Fobos
Занадто активно "місили глину"..?
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17.04.2020 11:50
+8 Чайка Київ
В Києвській духовній академії РПЦ
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17.04.2020 12:05
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