В Киевской духовной академии УПЦ МП 19 человек заболели COVID-19

Об этом на странице в сети Facebook сообщает духовная академия, передает Цензор.НЕТ.
"16 апреля около 21:00 Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что письменное подтверждение этой информации ожидается сегодня, 17 апреля.
Все эти 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.