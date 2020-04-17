Фонд Пинчука купил оборудование для Днепра на 31,4 миллиона

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В частности, фонды Елены и Виктора Пинчук выделили средства на покупку для Днепра 10 аппаратов ИВЛ американского производства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Компания ИНТЕРПАЙП приобрела для городских больниц (в том числе и больницы скорой помощи) медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и расходные материалы, антисептики и бесконтактные термометры на общую сумму 31,4 млн грн. (Это именно для Днепра, а ещё есть закупки для области и всей страны). Также фонды Елены и Виктора Пинчук выделили средства на покупку для города 10 аппаратов ИВЛ американского производства. Отдельная благодарность Якову Наумовичу Константиновскому и депутату горсовета Татьяне Каптеловой", - рассказал Филатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закупка аппаратов ИВЛ, перепрофилирование больниц, бесплатные продуктовые наборы и освященные куличи, - Филатов о борьбе с коронавирусом в Днепре

Фонд Пинчука купил оборудование для Днепра на 31,4 миллиона 01

Коронавирус и карантин
благотворительность Днепр_город карантин Пинчук Филатов COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Игорь Ловков 31340b89
А Порох починил десяток аппаратов, привел лично ящик масок да жена испекла четыре пасочки. Зато засрали этими перемогами весь интернет.
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17.04.2020 12:16
+1 Психиатрическая больница No1
Гаспада, я тоже хочу чтобы мне подарили завод, а я буду создавать image мэцэнат, спонсор и Мать Тереза (три в одном).
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17.04.2020 12:05
+1 житель юговостока
Когда-то обещал покрасить киоск
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17.04.2020 12:10
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