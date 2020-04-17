Фонд Пинчука купил оборудование для Днепра на 31,4 миллиона

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В частности, фонды Елены и Виктора Пинчук выделили средства на покупку для Днепра 10 аппаратов ИВЛ американского производства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Компания ИНТЕРПАЙП приобрела для городских больниц (в том числе и больницы скорой помощи) медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и расходные материалы, антисептики и бесконтактные термометры на общую сумму 31,4 млн грн. (Это именно для Днепра, а ещё есть закупки для области и всей страны). Также фонды Елены и Виктора Пинчук выделили средства на покупку для города 10 аппаратов ИВЛ американского производства. Отдельная благодарность Якову Наумовичу Константиновскому и депутату горсовета Татьяне Каптеловой", - рассказал Филатов.

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