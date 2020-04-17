Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав

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Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав

Образовавшийся в Киеве и Киевской области смог из-за горения сухостоя не несет химической и радиологической угрозы для населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергию", - сказано в сообщении.

Как отметили в Минздраве, чтобы избежать негативных последствий, гражданам следует соблюдать правила, которые сохранят их здоровье.

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"При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу", - добавили в Минздраве.

Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав 01

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Топ комментарии
+8 Ali Hasan
Те, що допустила влада з цими пожежами є катастрофою для Києва, особливо під час епідемії короновірусу. Треба розуміти, що ми матимемо збільшену кількість хворих, які не витримають таке забруднене повітря. Влада повинна відповідати за свої недолугі дії!
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17.04.2020 12:05
+5 Philip Od
Зробив супутникову анімацію поширення диму (на зараз)
Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6430
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17.04.2020 12:17
+4 Психиатрическая больница No1
Да, да!! Но.. нет!
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17.04.2020 12:06
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