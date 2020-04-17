С завтрашнего дня будет ограничен доступ на кладбища в Киеве, - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Об этом он заявил во время онлайн брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов.

"Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, публичные места и зоны отдыха", - рассказал Кличко.

Кроме того, мэр сообщил, что с завтрашнего дня будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

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