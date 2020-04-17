Отзовите эти "подозрения"! Невозможно уже на это смотреть! - вице-спикер ВР Кондратюк публично встала на защиту Чорновол

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Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк публично встала на защиту Татьяны Чорновол, призвав отозвать "подозрение" против нее.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер , передает Цензор.НЕТ.

"И смех, и слезы... Прекратите вы это "рассмотрение", отзовите эти "подозрения" против Татьяна Чорновол! Ну, невозможно это слушать и на это смотреть!" - написала она.

Кондратюк подчеркнула, что "как свидетельствует новейшая история Украины - преследование участников Майдана - это подготовка к возможному новому Майдану!".

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Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.