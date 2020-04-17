За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба. ДОКУМЕНТ

2101

В течение первого квартала 2020 г. у коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

- 950,00 грн в Госбюджет поступили от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С Альперина взыскали 35 млн гривен в доход государства, - САП

- 13334 грн 45 коп составляет сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения представляет.



