COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Печерском районе, меньше всего - в Подольском. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +5
- Дарницкий - +10
- Деснянский - +6
- Днепровский - +7
- Оболонский - +4
- Печерский - +12
- Подольский - +1
- Святошинский - +6
- Соломенский - +4
- Шевченковский - +6
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 196. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 71 случай коронавируса, в Дарницком - 115, в Шевченковском - 73, Голосеевском - 52, Оболонском - 37, Святошинском - 33, Днепровском - 53, Деснянском - 46.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Подольском районе - 29.