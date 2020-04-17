COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Печерском районе, меньше всего - в Подольском. КАРТА

2362 4
печерск

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком и Печерском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +5
- Дарницкий - +10
- Деснянский - +6
- Днепровский - +7
- Оболонский - +4
- Печерский - +12
- Подольский - +1
- Святошинский - +6
- Соломенский - +4
- Шевченковский - +6

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 705 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 196. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 71 случай коронавируса, в Дарницком - 115, в Шевченковском - 73, Голосеевском - 52, Оболонском - 37, Святошинском - 33, Днепровском - 53, Деснянском - 46.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Подольском районе - 29.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Печерском районе, меньше всего - в Подольском 01

Коронавирус и карантин
карантин Киев COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Смотреть комментарии