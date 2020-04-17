COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Печерском районе, меньше всего - в Подольском. КАРТА

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За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком и Печерском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +5

- Дарницкий - +10

- Деснянский - +6

- Днепровский - +7

- Оболонский - +4

- Печерский - +12

- Подольский - +1

- Святошинский - +6

- Соломенский - +4

- Шевченковский - +6

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 705 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 196. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 71 случай коронавируса, в Дарницком - 115, в Шевченковском - 73, Голосеевском - 52, Оболонском - 37, Святошинском - 33, Днепровском - 53, Деснянском - 46.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Подольском районе - 29.