Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании", - ФГИ (обновлено)

8774

Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания"!", - говорится в сообщении.

Журналистов призывают прийти на место события: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт Парк").

Как сообщает "Громадське", заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины Николай Ганич заявил, что сейчас главный офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества уволил в связи с информацией о коррупции.

Однако это решение Фонда государственного имущества обжаловали в суде.

"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров", - сообщил Ганич.

По его словам, в офис госпредприятия прибыли представители Фонда государственного имущества. Они также обратились в правоохранительные органы, чтобы те предоставили правовую оценку действиям бывшего руководства Объединенной горно-химической компании.

Решение суда, отменяющее решение об увольнении бывшего менеджмента этого государственного предприятия, Фонд государственного имущества планирует обжаловать. Там отмечают, что это решение суд принял накануне, 16 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большая приватизация разблокирована, - Герус