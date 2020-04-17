РФ перебросит своих военных из оккупированного Крыма в оккупированную Абхазию для борьбы с COVID-19

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Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота перебрасываются в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия", - говорится в сообщении.

По прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. 

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 22 марта так называемых выборов президента в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии.

В МИД подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.

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Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Абхазия Крым
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Топ комментарии
+4 буков
Пощастило кримчанам, побачать майбутне Крима.
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17.04.2020 13:24
+3 Roman Ivanovich
Сподіваюсь, що не доїдуть, а повиздихають на шляху!!
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17.04.2020 13:35
+2 Envoy
Странные в Орде методы лечения . РФ перекине своїх військових з окупованого Криму в окуповану Абхазію для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 9224
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17.04.2020 13:30
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