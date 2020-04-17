Дела Майдана: сообщено о подозрении свидетелю в даче ложных показаний для содействия побегу следователя МВД

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евромайдан

Сообщено о подозрении гражданину в заведомо ложном показании, что способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследованиях протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, на основании заведомо ложных показаний свидетеля под присягой, следственный судья Печерского районного суда освободил из-под стражи бывшего следователя Днепровского райуправления ГУ МВД Киева. При этом было установлено, что этот правоохранитель 18 февраля 2014 незаконно задержал и сообщил о подозрении в массовых беспорядках без доказательства вины двум участникам евромайдана, а также направил в суд ходатайство о заключении их под стражу.

По намерениям стороны защиты смягчение меры пресечения должно было  бы предоставить возможность подозреваемому милиционеру сбежать на временно оккупированную территорию Украины. Однако благодаря усилиям следователей, прокуроров, сотрудников СБУ и Госпогранслужбы Украины, бывший следователь не смог покинуть подконтрольную Украине территорию и предстал перед судом.

Свидетелю сообщено о подозрении в заведомо ложном показании, что способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследованиях протестующих.

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Расследование преступлений на Майдане
преступления против Майдана Офис генерального прокурора
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Топ комментарии
+4 Valentin Nasus
Я, конечно, не хочу ни на кого намекать, но ОПЯТЬ возникает странный вопрос: почему при Порошенко мы не могли поймать генерала-предателя в СБУ? Почему нашей стране потребовались 5 лет и смена президента (на клоуна?), чтобы разоблачить лже-свидетеля, выгораживавшего подонка-следователя? Ась? Кто ответит?
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17.04.2020 14:03
+4 Сергей Трофимов 7c913dc7
Может потому что президент в 40 миллионной стране, президент не столь многозадачен и могуществен, как принято считать ничего не смыслящими в управлении государством людьми.
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17.04.2020 14:08
+3 Йцу Кенг 07b0c614
имитируют "справедливость"......
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17.04.2020 14:00
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