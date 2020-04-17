Для тушения пожаров на Житомирщине планируют привлечь авиацию ГСЧС, - МВД

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В Житомирской области продолжается тушение лесной подстилки на территории Выступовицкого и Бережестского лесничеств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

По состоянию на 12:00 силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов по тушению сухой травы и лесной подстилки, а именно:

- на территории Выступовицкого лесничества вблизи с. Рудня и с. Выступовичи. К тушению привлечены 101 человек и 20 ед. техники, из них от ГСЧС 41 спасатель и 11 ед. техники;

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- на территории Бережестского лесничества вблизи с. Бережесть. К тушению привлечены 220 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 40 спасателей л/с и 10 ед. техники.

"Планируется привлечь авиацию ГСЧС (три самолета АН-32П)", - добавили в ведомстве.