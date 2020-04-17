Шмыгаль 20 апреля познакомится с Меркель в формате видеоконференции, - представитель правительства ФРГ Зайберт

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Новый премьер Украины Денис Шмыгаль на следующей неделе проведет видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В понедельник в 15 часов - это звучит немного странно - состоится визит по случаю вступления в должность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, визит, который в эти дни, конечно, пройдет в формате видеоконференции", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, канцлер и премьер "обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах".

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"Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины", - сказал Зайберт.

В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал предстоящую видеоконференцию, запланированную на 20 апреля, виртуальным зарубежным визитом главы Украинского правительства.

"Символично, что первый виртуальный зарубежный визит премьер-министр Денис Шмыгаль осуществит 20 апреля именно в Берлин: в формате видео-конференции состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Ведь Германия - наш стратегический партнер!" - рассказал Мельник.