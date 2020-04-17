Украина не достигла пика COVID-19, на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский

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Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными во время Пасхальных и майских праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но чрезвычайно важен. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время", - отметил президент Владимир Зеленский.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем в среднем в мире.

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