Полиция отрицает, что на предприятии ОГКХ происходит рейдерский захват

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Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства конфликта в главном офисе государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), о рейдерском захвате которого заявили в Фонде госимущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, сейчас полиция выехала на вызов к главному офису предприятия ОГХК на улице Гринченко в Киеве.

"Никакого рейдерского захвата нет. Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и настоящим. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации", - заявили в Нацполіції.

Так, в настоящее время представители полиции устанавливают обстоятельства возникновения конфликта.

"При необходимости будет принято заявление, будут приглашены в управление для отобрания объяснений, чтобы установить все обстоятельства и причины конфликта", - добавили в пресс-службе.

По словам пресс-офицера полиции Соломенского района, ситуация точно не будет квалифицирована как рейдерский захват государственного предприятия.

Напомним, Фонд госимущества Украины заявил о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".

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