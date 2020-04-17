Экс-гендиректор "ОГХК" и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ. ДОКУМЕНТ

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Бывший гендиректор "Объединенной горно-химической компании", его зам и другие неустановленные личности в течение 2015-16 гг организовали продажу титаносодержащего сырья по заниженным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ НАБУ.

В нем указано, что ОГХК нанесен ущерб в виде недополученных доходов в размере $12 867 390.

По состоянию на 31.03.2019 дебиторская задолженность ОГХК составила 871 млн грн.

С учетом установленных во время досудебного расследования причин совершения уголовного правонарушения основными причинами, способствовавшими его совершению являются:



- сохранение на руководящих должностях лица, которое обоснованно обвиняется в совершении ряда коррупционных пресуплений не только на ОГХК, но и на других стратегических госпредприятиях;

- отсутствие надлежащего контроля со стороны уполномоченных служебных лиц органов управления деятельности ОГХК и его должностных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".

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