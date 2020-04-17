Полиция открыла уголовное производство из-за проведения крестного хода на Львовщине

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майдан,крестный,ход

Правоохранители открыли уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений участниками крестного хода в городе Самбор Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отмечается, что организаторы провели крестный ход вопреки карантинным ограничениям.

"Во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Админпротоколы о нарушениях карантина выписали четырем участникам ходы, рядовым нарушителям грозит штраф от 17 до 35 тис. гривен, должностным лицам - от 34 до 170 тис. гривен.

"Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы", - сообщили в МВД.

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Коронавирус и карантин
карантин Львовщина МВД Нацполиция церковь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 kuba
потом эти безмозглые бегут в больницы лечиться , заражая по дороге кучу народа ... ложитесь под иконостасом и пусть вам бог поможет
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17.04.2020 15:22
+8 Шрек Баблокат


Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53 6 год

Керівник протоколу РПЦ Андрій Бондаренко хворий на коронавірус. А це значить що майже напевно що хворий і сам генерал ФСБ Гундяєв (позивний "патріарх Кирило")...

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17.04.2020 15:27
+4 Garry Grant
Какие ставки на рпцфсб?
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17.04.2020 15:21
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