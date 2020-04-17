70% украинцев опасаются веерных отключений электроэнергии, – исследования

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70% украинцев ожидают, что из-за роста задолженности населения за потребленную электроэнергию во время карантина начнутся веерные отключения электричества.

Такие данные получила онлайн-платформа Gradus в результате исследования, проведенного 12 апреля, передает Обозреватель.

Отвечая на вопрос, насколько возможные веерные отключения света энергокомпаниями, к которым они вынуждены будут прибегнуть в связи с уменьшением платежей потребителей, 46% опрошенных отметили, что считают их очень вероятными, еще 24% – скорее вероятными.

Исследование является совместным проектом Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research, проведенном на базе онлайн-платформы Gradus, 12 апреля методом самозаполнения. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 50 000. Погрешность выборки не превышает 3,12%.

Напомним, в связи с установленным в стране карантином Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавируснои болезни (COVID-19)", который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг, на период карантина и в течение месяца после него.

Ранее председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризис в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей. А руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию они могут ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

Ранее экс-министр ЖКХ и народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что кризис неплатежей был спровоцирован популистскими заявлениями главы парламентского комитета Андрея Геруса.