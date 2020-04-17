Судья Зеленина, сменившая руководство "Объединенной горно-химической компании", должна немедленно пойти под суд, - Бутусов

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Сегодня, без вызова в суд представителей Фонда госимущества, судья Зеленина отменила приказ от 19 марта о смене руководства "Объединенной горно-химической компании", и восстановила прежнее правление.

Об этом нга своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя сообщение ФГИ о рейдерском захвате "Объединенной горно-химической компании".

"Беспрецедентный скандал! Сегодня утром судья Киевского хозяйственного суда Наталья Зеленина осуществила рейдерский захват государственной акционерной компании" Объединенной горно-химической компании" - одного из крупнейших в мире производителей сырья для производства титана! В кабинет директора государственной компании заявился уволенный бывший директор Руслан Журило, и объявил себя снова руководителем! Фонд госимущества уволил Журило, потому что он является подозреваемым в деле Национального антикоррупционного бюро, ставленником олигарха Николая Мартыненко. И ничего с этим не может поделать государство, Фонд госимущества призывает, жалуется в фейсбук (!) и просит спасти компанию... журналистов!" - заявил Бутусов.

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"Сегодня без вызова в суд представителей Фонда госимущества (!), судья Зеленина отменила приказ от 19 марта о смене руководства ОГКХ, и восстановила прежнее правление. Зеленина не вызывала в суд главу ФГИ Сенниченко, не вызывала исполняющего обязанности первого заместителя компании Питера Дэвиса, она разобралась в делах ФГИ и ОГКХ сама, и передала власть в госкомпании Журило! Нет, это невероятно - государство поменяло руководство, а какая-то судья сама себе в кабинете рисует решение - послать нафиг государство и отдать тому, кто под судом за воровство! Рэкет именем Украины", - акцентировал журналист.

"Потрясающая наглость. Почему такой беспредел возможен, почему ФГИ просит о помощи не власти и силовиков, а журналистов? Да потому что программа приватизации срывается из-за бездействия силовиков, а президент и правительство стыдливо молчат. Не выполняются решения Фонда, не выполняются постановления Кабмина. Ни по облэнерго, ни по "Центрэнерго". Президента информируют, он знает, но записывать по этому поводу обращения в фейсбуке не решается. Фонд госимущества ведет борьбу за возвращение под контроль государства активов практически в одиночку. Правоприменение и закон не работают. В таких случаях реакция должна быть немедленной, жесткой, судья Зеленина должна немедленно пойти под суд, иначе все кончится тем, что завтра она поменяет руководство в самом Фонде госимущества, а послезавтра - в "95 квартале". Сегодня президенту и правительству снова брошен вызов - ведь это они сами подписали программу приватизации - так способны ли они обеспечить ее выполнение?" - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее ФГИ заявил: "Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании".