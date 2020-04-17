В Черновицкой области 22 пациента находятся в реанимации, 10 - подключены к ИВЛ

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В Черновицкой области 22 пациента с коронавирусом или подозрением на COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10.

Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что всего с 25 февраля в связи с коронавирусом в больницы за помощью обратились 555 жителей области. На данный момент госпитализированы 359 человек, из них у 122 подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

"В больницах по состоянию на 17 апреля находится 41 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 22, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10", - сообщили в ОГА.

Также отмечается, что в области коронавирус подтвердили у 85 детей, еще 52 ребенка с подозрением на COVID-19. Вылечились 8 детей.

Всего в Черновицкой области по состоянию на 17 апреля было подтверждено 759 случаев заболевания.

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