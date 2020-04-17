По загрязненности воздуха Киев уже не первый в мире, но по-прежнему в топ-10. ИНФОГРАФИКА

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Столица Украины опустилась в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом с 1 на 9 место.

Об свидетельствуют данные сайта QIAir, информирующего об уровне загрязнения воздуха в разных городах и странах мира, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 16:00 индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 108. Это означает, что воздух может быть вреден для людей из чувствительных к его качеству групп.

При этом прогноз качества воздуха в столице благоприятен. Предполагается, что он придет в норму уже завтра.

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Напомним, в 10:50 индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

По словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.