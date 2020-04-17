МВФ не дает транш Зеленскому, потому что не доверяет ему. Порошенко уже бы давно договорился, - нардеп "ЕС" Герасимов

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Международные партнеры Украины не доверяют нынешнему руководству и требуют от Зеленского путем принятия "антиКоломойского" закона доказать свою независимость от олигархов. Именно поэтому МВФ не открывает новую кредитную программу для нашей страны.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он также отметил, что пятый президент Петр Порошенко уже бы давно договорился о финансировании от МВФ.

"Почему с МВФ так трудно идут переговоры? Потому что именно к Зеленскому нет доверия в этом международном мире, был бы Порошенко - давно бы уже договорился", - отметил Герасимов.

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Он также напомнил, что Зеленский получил власть в стране с большим запасом экономической прочности, но уже с осени 2019 г. экономика пошла в пике, и эпидемия коронавируса только ухудшила ситуацию.

"В стране нет денег, нам нужно сотрудничество с международными финансовыми организациями. Если вы говорите, что сотрудничество с МВФ - это плохо, то что 100 стран в мире обратились к МВФ - то они все дураки? Ни один инвестор не зайдет в страну, если у нее нет сотрудничества с МВФ. И сейчас все просто: будет сотрудничество - не будет дефолта, а не будет сотрудничества - будет дефолт", - предостерегает Артур Герасимов.