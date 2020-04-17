На Буковине умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус

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коронавирус

В Черновицкой области умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус, который находился в реанимации с двусторонней пневмонией.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что мужчина со вчерашнего дня находился в реанимации с двусторонней пневмонией.

"В Глыбоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения из села Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию", - сообщили в ОГА.

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Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 MrC
Краткий обзор лахтинской методички?)))
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17.04.2020 16:33
+1 Саня Корона
В Швейцарии количество госпитализированных не растёт. Несколько клиник этой страны и Германии сократили рабочее время из-за снижения до 80% количества пациентов.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
Журнал Infosperber пишет, что «вместо информирования власти проводят PR-кампанию», нагнетая страх вводящими в заблуждение цифрами и графиками. Журнал Ktipp: «Власти предоставляют вводящую в заблуждение информацию.»
Врачи в открытом письме министру здравоохранения говорят о росте тревоги и панических атак у населения. «И это в связи с вирусом, опасность которого, по нашему мнению, существует в Швейцарии только в СМИ и в наших головах».
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17.04.2020 16:30
+1 Саня Корона
Открою секрет. Молодые умирали и до коронавирусу просто это не афишировалось. Если тебя удивляет смерть 37 летнего на страну с населением 40 млн то это очень станно
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17.04.2020 16:31
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