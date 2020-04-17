Карантин продлят, если число больных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, - Ляшко

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Продолжение карантина будет зависеть от того, состоится в Украине стремительный скачок количества заболеваний после празднования Пасхи или нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если количество новых больных будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, то карантинные меры продлят, ведь в таком случае система здравоохранения может не справиться.

"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. В то же время мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина. Будет происходить смягчения", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, Украина сейчас тестирует на COVID-19 всех, кто в этом нуждается и только по алгоритмам ВОЗ. По состоянию на сейчас проводятся 5 тыс. тестов в сутки.

"Что касается массового тестирования, то за один день 40 млн украинцев мы не протестуем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными, или не имеют симптомов, будет делать обманчивое ощущение безопасности. Человек, который протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здоров и будет нарушать режим самоизоляции", - объяснил он.

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