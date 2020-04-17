За время карантина полиция изъяла более тысячи несертифицированных тестов на коронавирус

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Правоохранители с начала карантина изъяли из нелегального оборота 1049 несертифицированных тестов на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"В целом с начала карантинных мероприятий из нелегального оборота изъято: 1049 несертифицированных тестов на определение COVID-19, 8888 бутылок и 2760 литров поддельных антисептических средств, 35,4 тыс. медицинских масок и респираторов", - отметили в полиции.

Также полиция установила 236 человек, которые в сети разместили ложную или провокационную информацию о коронавирусе. В частности обнаружили 179 интернет-ссылок, по которым мошенники обманывали граждан, продавая несуществующий товар, во время пандемии. Сейчас их противоправная деятельность заблокирована.

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