Экс-сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 г., - ГБР

344

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Киеве за разгон мирного собрания на Майдане Незалежности 30 ноября 2013 года.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следствие установило, что 30 ноября 2013 года подозреваемый превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания", - говорится в сообщении.

Бывший правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, в служебном подлоге и препятствовании проведению собраний (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украина).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж