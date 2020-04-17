В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице

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Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота был превышено в воздухе Киева в течение 16 и 17 апреля.

Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Мальованый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Северо-западный ветер принес в Киев воздушные массы с очагов пожаров Житомирской и Киевской областей.

"Согласно данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского содержание продуктов горения в Киеве на постах наблюдения было превышено вдвое, а содержание диоксида азота - почти в четыре раза. Сейчас наблюдается постепенная нормализация ситуации. Характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха", - отметил Андрей Мальованый.

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Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. По их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева находится в пределах нормы: PM 2,5 - 32 мкг, PM 10 - 41 мкг. Вчера эти показатели превышали в некоторых промежутках времени в 4,5 раза.

Частицы такого размера обычно возникают в результате механических процессов и переноса мельчайших частиц почвы ветром. Эти частицы, как правило, задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма во время кашля".

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Также в КГГА заявили: "Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу по телефону.

Также напоминаем о необходимости соблюдать противоэпидемических мероприятий и ограничений. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости".

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