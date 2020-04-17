"Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки

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Киевлянка Лана Максимова, ее муж и дочь почти 2 месяца болеют коронавирусной болезнью. Женщина считает, что за это время они успели переболеть дважды. У 14-летней Даши никак не проходит надсадный кашель.

О своей борьбе с болезнью Лана пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. 17 апреля, по ее словам — 29-й день второй волны заболевания.

"Всю неделю провели в дневном стационаре, дочке капельницами пытались унять кашель. Ничего не сработало. Лор, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог по своей части ничего не нашли, что может его провоцировать. Дочка даже глотнула зонд, чтобы исключить рефлюкс", — написала Максимова.

По словам женщины, кашлять дочке просто "нечем". "Остановились на том, что covid зацепил периферические нервные окончания в зоне трахеи, которые, судя по ее прошлым кашлям, близко расположены", — поделилась она.

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Лана пишет, что кашель ее дочери слышно в коридоре больницы, как только поднимаешься на этаж, а на задней стенке горла девочки появились кровоизлияния.

"Я уже думаю, что если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру. Нужно с врачами посоветоваться, как в covid случаях. Раньше детей поднимали на самолете, если кашель был непонятный", — отметила Максимова.

Сама женщина жалуется на воспаленные подчелюстные лимфоузлы.

Историю борьбы Ланы Максимовой и ее семьи с COVID-19 можно прочитать здесь.