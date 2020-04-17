Мэр Олевска на Житомирщине подозревается в хищении 650 тыс. грн при фиктивном ремонте дорог, - СБУ. ФОТО

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Сотрудники Службы безопасности Украины подозревает мэра Олевска в растрате средств городского бюджета, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги в районном центре Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, в середине декабря 2018 между городским советом и киевской коммерческой структурой был заключен договор стоимостью почти 650 тыс. гривен на проведение капитального ремонта дороги на одной из улиц райцентра. Сотрудники СБУ во время проверки объекта зафиксировали отсутствие выполнения каких-либо работ. Зато в актах приемки все строительные работы по этому договору значились как полностью выполненые.

Правоохранители задокументировали, что подрядчик действовал по договоренности с мэром Олевска и предпринимателем-инженером по техническому надзору, который является депутатом городского совета. На следующий день после заключения договора инженер изготовил недостоверные документы о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту дороги и затраты на материалы. Чиновники, в обязанности которых входит проверка и объемов выполненных работ в тот же день эти документы подписали. Через четыре дня после визирования должностными лицами недостоверных документов все "строительные работы", а также услуги по технологическому надзору за их качественным выполнением были полностью профинансированы из городского бюджета.

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Экспертиза подтвердила, что из-за махинаций фигурантов дела бюджету Олевск был нанесен ущерб на почти 650 тыс. гривен.

Прокуратурой Житомирской области мэру и руководителю предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Депутату Олевского городского совета, который должен был обеспечить технический надзор за строительством, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины.

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